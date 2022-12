Atlético will Söyüncü früher

Atlético Madrid will Caglar Söyüncü bereits im Winter unter Vertrag nehmen. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge sollen Gespräche mit Leicester City über einen vorzeitigen Transfer geführt werden. Der Vertrag des türkischen Innenverteidigers bei den Foxes läuft zum Saisonende aus. Söyüncü soll sich mit Atlético bereits über einen Wechsel im Sommer einig sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leicester hatte den 26-Jährigen im Sommer 2018 für 21 Millionen Euro vom SC Freiburg verpflichtet. Seitdem kam er in 125 Pflichtspielen für den Premier-League-Klub zum Einsatz. In der aktuellen Saison spielt Söyüncü aber keine große Rolle mehr. Nur einmal stand er in Englands höchster Spielklasse auf dem Rasen.

Lese-Tipp

Wolverhampton: Cunha-Leihe vor dem Abschluss