Union: Trimmel-Verlängerung muss warten

Ob Christopher Trimmel auch in der kommenden Saison das Trikot von Union Berlin tragen wird, steht nicht fest. Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags sollen erst nach dem gesicherten Klassenerhalt geführt werden, so berichtet es der ‚kicker‘.

„Wenn du zehn Jahre für so einen Klub gespielt hast, will man nicht einfach für irgendwas weg. Da ist Union schon mein erster Ansprechpartner“, zitiert das Fachmagazin den 37-Jährigen. In den vergangenen drei Partie erhielt der Kapitän von Trainer Nenad Bjelica das Vertrauen und stand jeweils in der Startelf.