Dresden holt Shcherbakovski

Dynamo Dresden bastelt weiter am Kader für die bevorstehende Drittligasaison. Jan Shcherbakovski vom Hallescher SC unterzeichnet einen Vertrag bis 2025 beim Absteiger aus der 2. Bundesliga. Der Vertrag des 22-Jährigen in Halle läuft in wenigen Wochen aus, der Wechsel findet ablösefrei statt.

