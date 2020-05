Absage: Werner wechselt nicht zu Bayern

Lange war Timo Werner ein Thema bei Bayern München. Für den Nationalstürmer von RB Leipzig kommt ein Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt allerdings nicht mehr infrage, wie er nun gegenüber der ‚Bild‘ gestand. „Es ist einfach so, dass mich die Herausforderung in einer anderen Liga noch etwas mehr reizen würde als ein Wechsel innerhalb der Bundesliga“, so Werners klare Absage an den Rekordmeister.

Nie konnten sich die Bayern-Bosse zu einer Werner-Verpflichtung durchringen, jetzt wurde es dem 24-Jährigen ganz offensichtlich zu bunt. „Natürlich spielt es dann auch eine Rolle, dass die gegenseitige Wertschätzung maximal da sein müsste“, verhehlt der Angreifer nicht, dass er die Wertschätzung in München vermisst hat.

Anfang der Woche berichtete die ‚Bild‘ bereits, dass Bayern statt auf Werner lieber auf Leroy Sané setzen wolle – obwohl Trainer Hansi Flick Erstgenannten gerne in seinem Kader gesehen hätte. Mit Sané ist der FCB nach FT-Informationen schon sehr weit.

Favorit Liverpool

Nun deutet vieles auf einen Werner-Wechsel ins Ausland hin, auch wenn der gebürtige Stuttgarter betont, dass dies kein Muss ist: „Ich weiß extrem zu schätzen, was ich an RB Leipzig habe und würde deswegen niemals sagen: ‚Ich muss hier unbedingt weg.‘“ Sein Vertrag bei den Sachsen ist bis zum Sommer 2023 datiert und beinhaltet eine Ausstiegsklausel über kolportierte 60 Millionen Euro.

Unabhängig von Werners Worten wird durch die Absage an Bayern ein Wechsel zum FC Liverpool wahrscheinlicher. Die Reds, bei denen Jürgen Klopp eine hohe Meinung vom pfeilschnellen Torjäger haben soll, avancierten in den vergangenen Monaten zum energischsten Interessenten und erscheinen nun zwangsläufig als Favorit auf eine Verpflichtung.