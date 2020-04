Medien: Werner „bereit zur Unterschrift“ in Liverpool

Timo Werner kann sich laut einem englischen Medienbericht gut vorstellen, im Sommer zum FC Liverpool zu wechseln. Der 24-jährige Angreifer von RB Leipzig sei „bereit, bei Liverpool zu unterschreiben“, sollten die Reds die Ausstiegsklausel über kolportierte 60 Millionen Euro bezahlen, berichtet das britische ‚Sky Sports‘.

Allerdings ist dem TV-Sender zufolge momentan eher davon auszugehen, dass die Liverpooler bis zum Ablauf der Klausel warten, um die Ablösesumme im Anschluss frei zu verhandeln.

Bayern will zuschlagen

Ähnliches gilt jedoch auch für den FC Bayern – spätestens, seitdem Hansi Flick als Cheftrainer für die kommenden Spielzeiten feststeht. Der ehemalige Löw-Assistent ist ein großer Werner-Befürworter und hat sich in Sachen Transfers ein Mitspracherecht gesichert.

Letztlich hängt die Personalie also an zwei wesentlichen Aspekten: Zum einen selbstverständlich am Willen des Spielers. Wieder im Rennen sind aber auch die Leipziger, die sich gegen einen Werner-Verkauf grundsätzlich sperren könnten, sollten weder Liverpool noch Bayern die Klausel ziehen. Und auf Transfererlöse – das ist hinlänglich bekannt – sind die Sachsen dank ihres wirtschaftlichen Backgrounds nicht angewiesen.