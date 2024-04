Osnabrück: Engelhardt will in Liga zwei bleiben

Erik Engelhardt könnte den VfL Osnabrück verlassen, sollte der Klub in die dritte Liga absteigen. „Natürlich macht man sich zwischendurch auch seine Gedanken. Und wenn man merkt, dass man in der zweiten Liga mithalten kann, dann möchte man das auch nicht missen“, lässt der Mittelstürmer gegenüber ‚transfermarkt.de‘ tief blicken und führt aus: „Ich denke, jeder Profi hat Ziele und auch den Anspruch, immer so gut und hochklassig wie möglich zu spielen. Die nächsten Spiele stehen für mich aber erst mal im Vordergrund und dann wird man sehen, was im Sommer passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Engelhardt steht seit 2022 an der Bremer Brücke unter Vertrag, im vergangenen Jahr feierte er mit den Lila-Weißen den Aufstieg in die zweite Liga. Mit zehn Toren ist der 26-Jährige Topstürmer des Klubs. Vertraglich ist er noch über die Saison hinaus an die Osnabrücker gebunden: „Ich habe auch über die Saison hinaus Vertrag beim VfL Osnabrück“, verrät der frühere Juniorennationalspieler.