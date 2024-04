Rekord-Ablöse: Slot im Anflug auf Liverpool

Der FC Liverpool hat die Nachfolge von Jürgen Klopp allem Anschein nach geregelt. Wie der Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano zu später Stunde meldet, haben die Reds die Verpflichtung von Arne Slot eingetütet. Feyenoord Rotterdam kassiert demzufolge eine Ablöse im Bereich von 13 bis 15 Millionen Euro. Slot würde damit zum teuersten niederländischen Trainer aller Zeiten avancieren.

In den vergangenen Stunden kam ordentlich Schwung in die Sache – nicht zuletzt durch Slot selbst: „Ich möchte neuer Liverpool-Trainer werden“, so die klaren Worte des 45-Jährigen. Und weiter: „Meine Entscheidung ist klar. Feyenoord und Liverpool führen Verhandlungen. Ich warte ab, was dabei herauskommt.“

Im Laufe des Freitags verhandelten beide Vereine intensiv um die Konditionen. Am Nachmittag zeichnete sich eine Einigung in puncto Ablöse ab. Nun scheinen alle Eckdaten ausverhandelt. An der Merseyside tritt Slot in Klopps riesengroße Fußstapfen.