Barça: Raphinha schwört die Treue

Raphinha sieht seine Zukunft nur beim FC Barcelona. Gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ sagt der Offensivstar, der seinen Vertrag in der vergangenen Woche um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert hat: „Wir haben eine Einigung erzielt, die sowohl der Verein als auch ich für die beste halten. Wenn wir erneut verlängern müssen, werden wir dies problemlos tun. Ich habe viele Klubs durchlaufen und bin 28 Jahre alt. Danach weiß ich nicht, ob ich noch einmal für einen Spitzenklub spielen würde. Mein Ziel ist es, solange hier zu sein, wie ich mein Bestes geben kann. Ich möchte wichtig sein für den Verein, für die Spieler, für den Trainer. Wenn es nicht mehr reicht, werde ich mir etwas anderes überlegen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch im Interview mit der ‚Sport‘ betont der Brasilianer: „Ich hoffe, dass ich meine Karriere hier beenden kann.“ Raphinha galt im vergangenen Sommer nach zwei enttäuschenden Spielzeiten als Streichkandidat und dachte ernsthaft über einen Abschied von den Katalanen nach. Doch Trainer Hansi Flick stellte klar, dass er voll auf ihn setzt und konnte ihn umstimmen. „Der Einzige, der mich aufhalten konnte, war Flick, und das hat er getan“, so Raphinha. Der 28-jährige Linksfuß entwickelte sich zum Weltklasse-Profi, erzielte für die Blaugrana in der abgelaufenen Saison in 57 Pflichtspielen 34 Tore und legte 25 weitere auf.