Einigung greifbar: Die Details zum Wirtz-Angebot

Der FC Liverpool stellt Bayer Leverkusen inzwischen bis zu 133 Millionen Euro für Florian Wirtz (22) in Aussicht. Der ‚Bild‘ zufolge beinhaltet das Angebot der Reds eine Sockelablöse von umgerechnet knapp 119 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen im Bereich von zwölf bis 14 Millionen.

Ergo geht das Boulevardblatt davon aus, dass der Poker zwischen den Klubs zeitnah abgeschlossen wird. Bis zu den von der Werkself aufgerufenen 150 Millionen fehlt schließlich nicht mehr viel.

Neben dem Gesamtpaket werde gegenwärtig noch über die Verteilung der Nachschlagszahlungen gefeilscht – bei solchen Summen ein in der Regel schnell abzuwickelnder Faktor in den Verhandlungen.

Wirtz hat indes schon längst sein Go für einen Wechsel auf die Insel gegeben, nachdem er lange Zeit auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden war. An der Anfield Road winkt dem deutschen Ausnahmekönner ein bis 2030 gültiges Vertragswerk.