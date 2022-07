Salernitana-Boss gibt Update zu Piatek

US Salernitana ist nach eigenen Angaben Favorit auf die Verpflichtung von Krzysztof Piatek (26). Der polnische Stürmer sei dem Tabellen-17. der vergangenen Saison „am nächsten“, bestätigt Klubpräsident Danilo Iervolino dem Fachportal ‚Tuttomercatoweb.com‘ und fügt an: „Wir arbeiten hart daran, ihn dem Trainer in Kürze zur Verfügung zu stellen.“

Piateks Verkauf soll Noch-Arbeitgeber Hertha BSC dringend benötigte Millionen bescheren, die wiederum in neues Personal investiert werden können. Als neuen Torjäger hat die Alte Dame den Franzosen Ludovic Ajorque (28/Racing Straßburg) ganz oben auf dem Zettel.