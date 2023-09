Pépé hat unterschrieben

Trabzonspor wird Nicolas Pépé in Kürze als Neuzugang präsentieren. Aufnahmen von Fabrizio Romano zeigen den ivorischen Angreifer bereits bei seiner Unterschrift. Offiziell verkündet wurde der Deal vom Süper Lig-Klub derweil noch nicht.

An der türkischen Schwarzmeerküste erhält der 28-Jährige zunächst einen Einjahresvertrag. Per Option lässt sich das Arbeitspapier um eine weitere Saison ausdehnen. Der FC Arsenal hatte zuletzt keine Verwendung mehr für Pépé, der gemeinsame Vertrag wurde am gestrigen Samstag aufgelöst.