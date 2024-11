Rodri schwärmt von Real

Von einem Angebot von Real Madrid wäre Rodri offenbar sehr angetan. Wie der diesjährige Ballon d’Or-Sieger im Podcast ‚El Larguero‘ verriet, wäre es für ihn „eine Ehre“, sollten die Königlichen bei ihm anrufen. „Wenn sich Real Madrid, der beste und erfolgreichste Verein der Geschichte, meldet, muss man immer aufmerksam sein. Das ist klar“, gerät der Sechser von Manchester City ins Schwärmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gerüchte über ein Interesse der Los Blancos am spanischen Nationalspieler halten sich seit einiger Zeit hartnäckig. Konkret bestätigt hat Rodri diese aber nicht. Seit 2019 spielt der 28-Jährige für die Skyblues und feierte dort bereits vier Titel in der Premier League sowie einen Champions League-Sieg. Derzeit laboriert Rodri an einem Kreuzbandriss und fällt seit Ende September aus.