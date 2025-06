City-Abschied: Gündogan bezieht Stellung

Ilkay Gündogan wurde in den vergangenen Tagen immer wieder mit einem Wechsel zu Galatasaray in Verbindung gebracht. Nach dem 6:0-Erfolg von Manchester City gegen Al-Ain bei der Klub-WM, bei dem der 34-Jährige einen Doppelpack geschnürt hatte, betonte er: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag und bin hier sehr glücklich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Mittelfeldstrategen hatte sich im Frühjahr automatisch bis 2026 verlängert. „Ich genieße meinen Fußball. Ich glaube, dass ich noch einige Jahre vor mir habe. Ich kann auf höchstem Niveau spielen, indem ich gut auf mich achte. Ich denke, das habe ich bewiesen. Auch in der vergangenen Saison, in der ich kein einziges Spiel verpasst habe“, erklärte Gündogan, der in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 50 Einsätze bei den Skyblues kam.