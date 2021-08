Drei Neulinge: Flicks erster DFB-Kader

Hansi Flick hat seinen ersten Kader als Bundestrainer benannt. Mit dabei sind die drei Neulinge Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), David Raum (TSG Hoffenheim) und Karim Adeyemi (RB Salzburg). Zurück sind Thilo Kehrer (PSG), Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Florian Wirtz (Bayer 04), Mahmoud Dahoud und Marco Reus (beide Borussia Dortmund).

Nicht dabei ist dagegen Reus‘ Vereinskollege Mats Hummels, der nach seinen Patellasehnenproblemen in Dortmund an seiner Fitness arbeiten soll.

Bei Flicks Debüt tritt das DFB-Team am 2. September in der WM-Qualifikation in Liechtenstein an. Es folgt die Partie gegen Armenien (5.9.) in Stuttgart, ehe es zum Abschluss des Lehrgangs nach Island geht (8.9.).

Der Kader

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Niklas Süle (FC Bayern), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), David Raum (TSG Hoffenheim), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg)

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry, Jamal Musiala (alle FC Bayern), Kai Havertz (FC Chelsea), Marco Reus (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Florian Neuhaus, Jonas Hofmann (beide Borussia M'gladbach), Florian Wirtz (Bayer 04)

Sturm: Timo Werner (FC Chelsea), Karim Adeyemi (RB Salzburg)