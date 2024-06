Bochum bindet Toptalent Koerdt

Dem VfL Bochum ist es gelungen, ein vielversprechendes Talent langfristig in den eigenen Reihen zu halten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat Lennart Koerdt einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Für den 19-jährigen Mittelfeldspieler ist es der erste Profivertrag in seiner noch jungen Karriere.

„Lennart ist ein großes Talent mit viel Entwicklungspotenzial, der sein Können bei der Lizenzmannschaft bereits angedeutet hat“, so Sportdirektor Marc Lettau. In der abgelaufenen Saison spielte Koerdt 26 Mal in der U19-Bundesliga. Dabei erzielte er sieben Saisontore und sammelte fünf Assists.