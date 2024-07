Neuer Klub für Januzaj

Adnan Januzaj wechselt innerhalb Spaniens den Verein. Den mittlerweile 29-jährigen Belgier zieht es auf Leihbasis für eine Saison vom FC Sevilla zu UD Las Palmas. Über eine mögliche Kaufoption für den Flügelspieler macht Las Palmas keine Angaben. An Sevilla ist Januzaj noch bis 2026 vertraglich gebunden.

In der vergangenen Saison bestritt der ehemalige BVB-Profi jedoch nur acht Ligaspiele für die Andalusier. Bei Las Palmas will Januzaj seine ins Stocken geratene Karriere wiederbeleben. Für den Linksfuß ist es innerhalb Spaniens die dritte Station, von 2017 bis 2022 schnürte Januzaj für Real Sociedad die Schuhe. Bei Borussia Dortmund verbrachte der 15-fache belgische Nationalspieler in der Saison 2015/16 eine glücklose Halbserie, ehe die Leihe von Manchester United abgebrochen wurde.