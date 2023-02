„Beispiellos“: City wegen Finanzverstößen angeklagt – Punktabzug droht

Auf Manchester City rollt eine Lawine zu. Wie die renommierte ‚Times‘ berichtet, hat die Premier League ihren amtierenden Meister wegen zahlreicher Verstöße gegen das ligainterne Finanzreglement angeklagt. Der Anklage voraus ging eine vierjährige Untersuchung seitens der englischen Eliteklasse.

Die Vergehen nahmen demzufolge in der Saison 2009/10 ihren Anfang – seit 2009 befindet sich der Klub in den Händen von Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan, einem Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi. Von da an, so geht aus den der ‚Times‘ vorliegenden Unterlagen hervor, brach City in jeder Saison bis einschließlich der Spielzeit 2017/18 das bestehende Regelwerk der Premier League. „Beispiellos“ nennt ‚Times‘-Chefreporter Sport Martyn Ziegler das Ausmaß der Vergehen.

Rückschlag im Titelkampf?

Im untersuchten Zeitraum gewann der Manchester-Klub insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft. Im äußersten Fall könnte die Premier League City mit einem Punktabzug belegen. Das würde einen empfindlichen Rückschlag im englischen Titelkampf bedeuten. Aktuell rangieren Pep Guardiola und Co. auf Platz zwei, fünf Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

Es wäre nicht das erste Mal, dass City wegen seines Finanzgebarens mit einer Strafe belegt wird. Im Februar 2020 schloss die UEFA die Skyblues aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay aus der Champions League aus. Dieses Urteil wurde wenig später allerdings vom Sportgerichtshof CAS gekippt. Welchen Verlauf die neuerliche Finanz-Affäre nimmt, bleibt abzuwarten.

Update (13:17 Uhr): Inzwischen hat sich ManCity in einem offiziellen Statement zu Wort gemeldet. Angesichts der gewährten Akteneinsicht sei man „überrascht“ von der „Veröffentlichung dieser angeblichen Verstöße gegen die Premier League-Regeln“. Ferner begrüße man die „Überprüfung dieser Angelegenheit durch eine unabhängige Kommission“.

Update (14:21): Nun hat auch die Premier League die Vorwürfe gegen die Citizens offiziell bestätigt. Das endgültige Urteil der für das Verfahren zuständigen Kommission werde bald veröffentlicht, bis dahin wolle sich der Ligaverband nicht weiter zur Angelegenheit äußern.