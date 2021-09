Sao Paulo wirft Alves raus

Dani Alves ist nicht mehr Spieler vom FC São Paulo. Wie der Verein auf einer Pressekonferenz mitteilte, trennte man sich vom Rechtsverteidiger, der zuvor nicht zum Mannschaftstraining erschien. Übereinstimmenden Berichten zufolge waren ausstehende Gehaltszahlungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro der Grund für das Fernbleiben des ehemaligen Nationalspielers.

Sportdirektor Carlos Belmonte äußerte sich zu der Personalie knapp: „São Paulo ist größer als ein Mann.“ Alves wechselte 2019 zurück in die Heimat. Insgesamt trug der 38-Jährige in 95 Partien das Trikot von São Paulo. Vor wenigen Wochen gewann er als Kapitän mit Brasilien die Goldmedaille beim olympischen Turnier in Tokio.