Bayern lauert auf Mainoo | Liverpool entdeckt das Frankenland

Bayern schielt auf United-Juwel

Dass der FC Bayern sein zentrales Mittelfeld gerne mit einem jungen Talent ergänzen würde, belegt das Interesse an Tom Bischof (19) von der TSG Hoffenheim. Für den Fall der Fälle blickt der deutsche Rekordmeister angeblich auch auf die Insel zu Manchester United. Die Red Devils kommen in den Gesprächen mit Mittelfeld-Juwel Kobbie Mainoo (19) über eine Verlängerung nicht voran. Nun befindet sich laut der ‚Sun‘ nach dem FC Chelsea auch der FCB in Lauerstellung, sollte der Deal scheitern. Die Bayern seien ein „langjähriger Bewunderer“ des Teenagers. Billig wäre eine Verpflichtung aber nicht. Das Preisschild beträgt stolze 83 Millionen Euro. Dazu hofft Mainoo beim neuen United-Vertrag auf ein Wochengehalt von umgerechnet mehr als 237.000 Euro.

Verstärkung vom Club?

Dass das Scouting-Netzwerk des FC Liverpool über die Top-5-Ligen hinausgeht, dürfte den Franken bekannt sein. Trotzdem ist es wohl für viele beim 1. FC Nürnberg ein Novum, dass sich die prestigeträchtigen Reds mit einem Spieler aus der eigenen Mannschaft beschäftigen, schließlich trennen beide Klubs sportlich gesehen aktuell einige Dimensionen. Doch an der Anfield Road sucht man, im Falle eines Abgangs von Darwin Núñez, einen neuen Mann für die vorderste Front. Dabei ist man auf ein Talent, das aktuell in Nürnberg sein Unwesen treibt, aufmerksam geworden.

Das Objekt der Begierde ist natürlich Stefanos Tzimas, der derzeit von PAOK aus Griechenland an den Club verliehen ist. Der FCN besitzt eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro für den 18-Jährigen, die allerdings nur gezogen werden soll, wenn der Stürmer direkt mit Profit weiterverkauft werden kann. Hier kommt der FC Liverpool ins Spiel. Laut dem Portal ‚Anfield Watch‘ haben sich Vertreter der Reds bereits mit dem Berater des Griechen getroffen, eine Einigung zwischen Spieler und Verein soll demnach kein Problem darstellen. Dem Portal zufolge fordern die Franken knapp 30 Millionen für Tzimas. Liverpool soll einen Deal nach wie vor in Erwägung ziehen, was ein historisches Geschäft für deutsche Zweitligaverhältnisse bedeuten würde.

Bäumchen wechsel dich

Was wurde Kylian Mbappé zerrissen von den spanischen Medien. In der Presse galt der Franzose als Sündenbock für den enttäuschenden Saisonstart der Königlichen. Viel mehr hatte man sich auf der iberischen Halbinsel von dem Königstransfer der Madrilenen versprochen. Zwar lasen sich die Statistiken des Franzosen ganz ordentlich, allerdings erzielte er einen beachtlichen Teil seiner Tore vom Elfmeterpunkt. Zudem fehlte ihm sichtlich die Bindung zum Spiel, die Position im Sturmzentrum schien dem 26-Jährigen nicht zu liegen.

Am gestrigen Sonntag ging Real Madrid mit 2:5 gegen den FC Barcelona unter. Der spanische Superpokal wanderte damit zum Erzrivalen. Die Presse geht hart mit den Blancos ins Gericht, nur einer wird verschont: Kylian Mbappé. Der Superstar absolvierte sein bestes Spiel seit dem Wechsel zu den Madrilenen, neben seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 stellte er die Abwehr der Katalanen trotz Knöchelproblemen immer wieder vor Probleme. „Jetzt ist es Mbappé, der ganz allein ist“, resümiert die ‚as‘ beispielsweise. Von der ‚Marca‘ wird Mbappé als „der einzige Madrilene mit würdigem Niveau“ bezeichnet. Ob dies den pfeilschnellen Stürmer tröstet, darf bezweifelt werden, schließlich ist der erste Titel mit Real futsch. Dass ihm die Presse aktuell wohlgesonnen ist, dürfte ihn aber kaum stören.