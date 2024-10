Dinkci erläutert Werder-Korb

Eren Dinkci macht deutlich, warum er sich für einen Wechsel zum SC Freiburg und gegen einen Verbleib beim SV Werder Bremen entschieden hat. „Um ehrlich zu sein, hat sich der SC Freiburg mehr und auch deutlich früher um mich bemüht als Werder. Das hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Natürlich habe ich darauf gewartet, wie Werder mit mir plant. Ich war mit Freiburg aber schon fast ein halbes Jahr lang in Kontakt und entsprechend weit in den Gesprächen, als sich Werder bei mir gemeldet hat, “ gibt der schnelle Offensivakteur gegenüber der ‚DeichStube‘ zu Protokoll.

Dinkci wurde einige Jahre an der Weser ausgebildet, der finale Durchbruch blieb allerdings aus. Es folgte eine Leihe zum 1. FC Heidenheim in der vergangenen Saison, die sich voll auszahlte: Der 22-jährige gebürtige Bremer sammelte für den Aufsteiger 17 Scorerpunkte in 34 Pflichtspielen. So kam es, dass sowohl die Grün-Weißen als auch Heidenheim gerne weiter mit Dinkci zusammengearbeitet hätten. Schlussendlich machte der Sport-Club aus dem Breisgau das Rennen.