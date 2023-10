Inter: Große Pläne mit Lautaro

Die Verantwortlichen von Inter Mailand wollen Weltmeister Lautaro Martínez (26) zu einer Klublegende aufbauen. „Ich hoffe wirklich, dass er viele Jahre lang das Wappen von Inter repräsentieren kann, dass er in Erinnerung bleibt und unseren Fans noch viel Freude bereitet“, sagte Geschäftsführer Guiseppe Marotta gegenüber ‚Sky Italia‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lautaro habe sich zu einem „echten Champion“ entwickelt und könne „stolz auf sich sein“, fuhr der Klubboss fort. Seit fünf Jahren gehört sein Angreifer den Nerazzurri an, bestritt 248 Pflichtspiele, erzielte 113 Tore und gab 38 Vorlagen. In dieser noch jungen Saison sind es bereits elf Treffer. Deshalb arbeitet Inter unter Hochdruck an einer Verlängerung über 2026 hinaus.