Milan: Geht Maignan zum Schnäppchen-Preis?

Der FC Chelsea schaltet bei Mike Maignan in den nächsten Gang. Laut Fabrizio Romano haben die Blues ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für den 29-jährigen Torhüter an den AC Mailand geschickt. Eine Reaktion der Rossoneri steht noch aus.

In den vergangenen Tagen wurde berichtet, dass Milan rund 30 Millionen Euro für einen Verkauf des französischen Nationaltorhüters fordert. Ob die hohe Diskrepanz überwunden wird, zeigt sich voraussichtlich in den nächsten Tagen. Maignan ist nur noch bis 2026 vertraglich gebunden.