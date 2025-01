Medien: BVB konkret an Kolo Muani dran

Randal Kolo Muani möchte dem Missverständnis Paris St. Germain entkommen. Zuletzt fand sich der einstige 95-Millionen-Zugang nicht mal mehr im Kader von Cheftrainer Luis Enrique wieder. Wenig verwunderlich arbeiten beide Parteien an einer vorzeitigen Trennung, obwohl das aktuelle Arbeitspapier noch bis 2028 datiert ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einige mögliche Abnehmer haben sich in den vergangenen Wochen in Position gebracht, zwischenzeitlich wurde sogar berichtet, dass sich Kolo Muani mit Juventus Turin auf ein Engagement geeinigt hat. In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts, womöglich auch aufgrund des üppigen Gehalts.

Da kommt es überraschend, dass Borussia Dortmund im Werben um den Franzosen anscheinend ernst macht. Die ‚L’Équipe‘ verweist auf Quellen, denen zufolge der BVB ein ernsthafter Anwärter auf den Zuschlag ist. Für ein Engagement an der Strobelallee müsste Kolo Muani, der PSG voraussichtlich auf Leihbasis verlässt, große Gehaltsabstriche in Kauf nehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

BVB der passende Klub?

Für einen Wechsel zur Borussia könnte sprechen, dass der 26-Jährige in der Bundesliga einst sehr erfolgreich am Ball war: In seinem Jahr bei Eintracht Frankfurt hatte er 43 direkte Torbeteiligungen in 50 Einsätzen gesammelt und sich so für den Sprung zum Ligue 1-Klub empfohlen.

Andererseits befinden sich die Schwarz-Gelben auf der Suche nach einem Nachfolger des abwanderungswilligen Donyell Malen (25), der sich im Anflug auf Aston Villa befindet. Kolo Muani bringt zwar nicht eins zu eins die gleichen Stärken mit wie der Niederländer, könnte aber zumindest seinen Kaderplatz einnehmen und eine ansprechende neue Offensiv-Option für Nuri Sahin darstellen.