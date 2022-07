Milan bastelt an Tanganga-Leihe

Der AC Mailand will seine Defensivreihen verstärken und hat dabei Japhet Tanganga (23) von Tottenham Hotspur als Ziel ausgemacht. Wie die Redaktion von Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, gab es bereits erste Kontakte zwischen den Klubs. Am heutigen Dienstag wird sich der Berater des englischen Abwehrmanns nach Mailand begeben, um mit den Rossoneri die Verhandlungen zu starten, heißt es weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Milan plant, den Innenverteidiger zunächst auszuleihen. Ob eine Kaufoption oder -pflicht in den Deal eingebaut wird, bleibt noch offen. Bei der Verpflichtung von Landsmann Fikayo Tomori (24) hatte der AC Mailand mit einer ähnliche Konstellation ins Schwarze getroffen: Der Defensivakteur wurde in der Rückrunde der Saison 2020/21 vom FC Chelsea ausgeliehen und im Sommer für kolportierte 28 Millionen Euro fest verpflichtet. In der darauffolgenden Spielzeit gewann Milan mit Tomori die Meisterschaft.