BVB-Konkurrenz: Barça-Juwel Faye im Bayern-Visier

Der FC Bayern München hält immer wieder Ausschau nach vielversprechenden Talenten. Erst im Winter lockte der Rekordmeister das schwedische Sturm-Juwel Jonah Kusi-Asare (16) an die Säbener Straße. Nun könnten die Verantwortlichen in Spanien fündig werden.

Die Rede ist von dem erst 19-jährigen Mikayil Ngor Faye. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat es der Innenverteidiger vom FC Barcelona dem FCB angetan. Seit geraumer Zeit beobachtet der deutsche Meister den Senegalesen, der rund 20 Millionen Euro kosten würde.

In der Vergangenheit streckten bereits Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt die Fühler nach dem Youngster aus. Noch fühlt sich Faye, der kontinuierlich an die Profis herangeführt wird, bei den Katalanen wohl. Schwindet jedoch die Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten in La Liga, könnten die Bundesligisten wieder ins Spiel kommen.