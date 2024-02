Bayern verpflichtet Schweden-Juwel Kusi-Asare

Der FC Bayern sichert sich die Dienste eines großen Talents. Vom schwedischen AIK Solna wechselt der 16-jährige Stürmer Jonah Kusi-Asare nach München. Dem Vernehmen nach fließen rund 5,3 Millionen Euro Ablöse. Bei den Bayern unterschreibt der schwedische U17-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag.

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, freut sich: „Jonah Kusi-Asare ist ein junger Stürmer mit enormem Potenzial. Ihm lagen einige Angebote vor, er hat sich aber ganz bewusst für den FC Bayern entschieden, weil wir ihn überzeugen konnten, wie wir ihn bei uns aufbauen und entwickeln wollen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, ist technisch stark, schnell, groß, bereits in jungen Jahren körperlich sehr robust und hat einen hervorragenden Torabschluss. Wir freuen uns sehr, dass er künftig für den FC Bayern spielt.“

Kusi-Asare zählt in seiner Heimat zu den größten Talenten. Schließlich lief der 16-Jährige trotz seines jungen Alters bereits für die AIK-Profis auf. In München ist er wohl zuerst in der zweiten Mannschaft eingeplant, soll aber bereits unter Thomas Tuchel trainieren.