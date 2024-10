Zwei Topklubs schielen auf Garnacho

Alejandro Garnacho hat offenbar Interesse bei zwei europäischen Fußball-Schwergewichten geweckt. Juventus Turin und der FC Barcelona haben laut der ‚Sun‘ ein Auge auf den 20-jährigen Argentinier von Manchester United geworfen. Die Red Devils bewerten den Flügelstürmer dem Bericht zufolge mit umgerechnet 60 Millionen Euro, sein Vertrag in Manchester ist noch bis 2028 gültig.

Garnacho kam unter Trainer Erik ten Hag zwar in jeder Partie auf seine Minuten, durfte in der Premier League aber nur in drei von sechs Spielen von Beginn an auflaufen. In der Europa League wurde Garnacho in beiden bisherigen Begegnungen lediglich eingewechselt. Die englische Boulevardzeitung rechnet damit, dass spätestens im nächsten Sommer Gebote anderer Großklubs für den Nationalspieler auf dem Tisch liegen werden.