Werder: Bittencourt krank, Fragezeichen bei Weiser

Beim SV Werder Bremen bangt man mit Blick auf das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15:30 Uhr) um zwei wichtige Spieler. Leonardo Bittencourt, zuletzt mehrfach nur von der Bank gekommen, konnte an der Trainingseinheit am heutigen Donnerstag aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen.

Ebenfalls nicht mit von der Partie: Leistungsträger Mitchell Weiser, der aber immerhin individuell trainierte. Aufgrund muskulärer Probleme konnte der rechte Außenbahnspieler bei den vergangenen beiden Spielen nicht mitwirken. Für das jüngste 1:0 in Mainz hatte ihn Trainer Ole Werner eigentlich für die Startformation berufen, nach dem Aufwärmen musste Weiser dann allerdings doch passen.