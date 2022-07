Union: Wszolek auf dem Sprung

Pawel Wszolek steht vor dem unmittelbaren Abschied von Union Berlin. Wie der ‚kicker‘ berichtet, weilt der 30-jährige Flügelspieler bereits in Warschau, um einen Vertrag bis 2025 beim dortigen Erstligisten Legia Warschau zu unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von Legia war Wszolek im Sommer 2021 ablösefrei zu den Eisernen gewechselt, konnte sich an der Alten Försterei jedoch nicht durchsetzen und wurde bereits in der Winterpause an seinen Ex-Klub verliehen. Für Union absolvierte der Pole lediglich einen Pflichtspieleinsatz über 17 Minuten.