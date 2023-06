Nürnberg holt neuen Innenverteidiger

Der 1. FC Nürnberg sichert sich zur neuen Saison die Dienste von Innenverteidiger Ivan Marquez (28). Der Spanier wechselt ablösefrei von NEC Nijmegen zu den Franken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 1,91 Meter große Hüne absolvierte 61 Spiele in der Eredivisie und sammelte darüber hinaus bereits Erfahrungen in den höchsten Spielklassen in Polen und Spanien. Olaf Rebbe, Sportdirektor des FCN, sagt über den Transfer: „Mit Ivan haben wir einen Führungs- und Mentalitätsspieler verpflichtet. Er hatte gerade zuletzt in Holland zwei richtig gute Spielzeiten. Im Gesamtpaket wird er uns bereichern. Seine Physis und Erfahrung werden uns gut tun.“

Lese-Tipp

Doppel-Verlängerung in Nürnberg