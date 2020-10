Thuram: Gladbach war „keine Reise ins Unbekannte“

Marcus Thuram hat sich im vergangenen Jahr wohlüberlegt für einen Transfer von EA Guingamp zu Borussia Mönchengladbach entschieden. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Socrates‘ erzählt der 23-Jährige: „Von den Teams, die mich damals verpflichten wollten, war Gladbach der Verein, der mich am besten kannte. Als ich mit den Verantwortlichen sprach, fand ich heraus, dass mich der Klub seit der U19-EM in Griechenland beobachtet hatte.“

„Seit 2015 haben sie alle meine Spiele geguckt und ein sehr genaues Profil von mir erstellt“, fährt Thuram fort, „sie kannten mich wirklich gut und das hat mir Vertrauen gegeben. Ich habe keine Reise ins Unbekannte angetreten.“ Dem akribischen Gladbacher Scouting ist es zu verdanken, dass der Sohn von 1998er Weltmeister Lilian Thuram sofort einschlug am Niederrhein. Auf 23 Torbeteiligungen in 2019/20 ließ der Angreifer bereits deren sieben in der neuen Spielzeit folgen. Beim gestrigen 2:2 gegen Real Madrid erzielte Thuram beide Gladbacher Tore.