Gerücht: HSV hat Sahiti im Blick

Beim Hamburger SV laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ beschäftigen sich die Rothosen für die offensive Außenbahn mit Emir Sahiti von Hajduk Split. Der 23-jährige Rechtsfuß kam für den kroatischen Erstligisten in der abgelaufenen Saison auf neun Torbeteiligungen in 32 Ligaspielen. An Split ist Sahiti noch bis 2025 gebunden.

Der kosovarische Nationalspieler ist damit einer von mehreren Kandidaten für die Offensive. Außerdem arbeitet der HSV dem Vernehmen nach an der Verpflichtung von Flügelflitzer Jean-Luc Dompé vom SV Zulte Waregem. Darüber hinaus biegt der Transfer von Offensiv-Allrounder Ransford-Yeboah Königsdörffer von Dynamo Dresden auf die Zielgerade ein. Mit Bakery Jatta steht derzeit nur ein Spezialist für die offensive Außenbahn im Kader der Hanseaten.