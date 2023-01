Augsburg schnappt sich Beljo

Dion Drena Beljo wurde schon im Sommer mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Damals und bis zuletzt befand sich der 1,95 Meter große Sturmtank allerdings im Fokus von Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen gehen nun jedoch leer aus. Den 20-Jährigen zieht es zum FC Augsburg. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, bindet sich der Kroate bis 2027 an den FCA. Dem Vernehmen nach lässt sich der derzeitige Tabellen-14. die Dienste des Stürmers drei Millionen Euro kosten.

Mit Blick auf seine neue Herausforderung sagt Beljo: „Es war sehr beeindruckend, wie sich die Verantwortlichen des FCA um mich bemüht haben. Ich bin sehr glücklich über den Wechsel. Ich möchte mit Toren und Vorlagen sowie meinem Einsatz helfen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

Auch Geschäftsführer Stefan Reuter ist von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt: „Wir sind stolz, dass wir Dion Beljo trotz großen Interesses von anderen Klubs von unserem Weg überzeugen konnten und er sich für unseren FCA entschieden hat. Mit ihm erhalten wir einen körperlich starken Mittelstürmer, der mit seinen Qualitäten und seiner Power unser Offensivspiel verstärken wird.“

Blick auf die bisherigen Scorer

Trotz seines Alters stand Beljo vereinsübergreifend bereits 110 Mal auf dem Platz. In seinen bisherigen Einsätzen war der kroatische U21-Nationalspieler an 49 Treffern direkt beteiligt (39 Tore, zehn Vorlagen). Für die U21-Mannschaft der Vatreni stand der Stürmer bislang siebenmal auf dem Rasen, konnte sich aber erst einmal in die Torschützenliste eintragen.