Querulant Raman vor Deutschland-Rückkehr?

Von 2017 bis 2021 ging Benito Raman in Deutschland seinem Beruf nach. Bei Fortuna Düsseldorf (61 Spiele/21 Tore) und Schalke 04 (55 Spiele/zwölf Tore) stand der belgische Stürmer unter Vertrag. Nun bahnt sich beim exzentrischen Angreifer eine Rückkehr nach Deutschland an.

Laut ‚Bild‘ bemüht sich die Fortuna um eine Rückholaktion. Erst im Februar wechselte Raman vom RSC Anderlecht in die Süper Lig zu Samsunspor. Für den türkischen Erstligisten lief Raman nur elfmal auf, erzielte kein Tor. Das Missverständnis soll zeitnah enden, Samsunspor fordert dem Bericht zufolge 500.000 Euro Ablöse.

Ramans Vertrag wäre eigentlich noch bis 2026 gültig. Klub und Spieler forcieren aber eine zeitnahe Trennung, denn wie schon bei seinem Abschied aus Gelsenkirchen gibt es Ärger um den ehemaligen Nationalspieler. Die ‚Bild‘ berichtet von Querelen, geht dabei aber nicht näher ins Detail. Für die Fortuna könnte sich dies positiv auf die Ablöseverhandlungen auswirken.

Rein wirtschaftlich dürfte der Deal für Düsseldorf kein Problem darstellen. In der laufenden Transferperiode hat der Zweitligist ein Transferplus von mehr als neun Millionen Euro erwirtschaftet. Vorrangig durch die Verkäufe von Yannick Engelhardt (23) für acht Millionen Euro an Como 1907 und Christos Tziolis (22) für 6,5 Millionen Euro an den FC Brügge.