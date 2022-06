Arminias Nilsson wechselt in die MLS

Der St. Louis City SC holt den nächsten Spieler mit Bundesliga-Erfahrung an Bord. Von Arminia Bielefeld wechselt Joakim Nilsson im Sommer ablösefrei zu den Amerikanern. Der 28-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Nilsson wird zunächst beim Übergangsteam St. Louis City SC 2 in der MLS Next Pro spielen, ehe der neu gegründete Klub vom Mississippi im Jahr 2023 in der MLS an den Start geht. Zuvor hatte Sportdirektor Lutz Pfannenstiel schon Roman Bürki (Borussia Dortmund), Tomas Ostrak (1. FC Köln) und João Klauss (TSG Hoffenheim) verpflichtet.

Lange überlegen musste Nilsson nicht, als die Anfrage kam: „Ich war direkt beeindruckt vom langfristigen Plan und der Vision des Vereins und wie sie mich als Teil dieses spannenden Projekts sehen.“