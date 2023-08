Inter verpflichtet Sommer-Konkurrent

Inter Mailand hat nach der Verpflichtung von Yann Sommer einen weiteren Torhüter an Bord geholt. Die Nerazzurri geben den Transfer von Emil Audero bekannt. Der 26-Jährige wechselt von Absteiger Sampdoria Genua auf Leihbasis mit Kaufoption in die Modestadt. Audero war in der vergangenen Saison Stammkeeper bei Sampdoria, konnte den Abstieg des Klubs während seiner 25 Saisonspiele aber nicht verhindern.

Der Italiener mit indonesischen Wurzeln ist damit bereits der dritte neue Keeper, den Inter in diesem Transferfenster an Bord holt. Neben Audero und Sommer verpflichteten die Mailänder auch noch Raffaele Di Gennaro (29) aus der Serie B. Damit haben die Nerazzurri nach den Abgängen von André Onana (Manchester United), Ionut Radu (AFC Bournemouth) und Samir Handanovic (vereinslos) ihr Torwartteam komplett ausgetauscht.