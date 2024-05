Napoli-Kapitän Di Lorenzo vor dem Abgang

Giovanni Di Lorenzo (30) steht vor einem Abgang bei der SSC Neapel. „Di Lorenzo äußerte gegenüber Mauro Meluso (Sportdirektor, Anm. d. Red.) mangelndes Vertrauen des Vereins ihm gegenüber“, so Berater Mario Giuffredi gegenüber dem italienischen Medium ‚TVPlay‘. Und weiter: „Es gibt eine Bereitschaft seitens des Präsidenten Aurelio De Laurentiis, ihn bei einem Angebot zu verkaufen. Nach den Gerüchten kamen mehrere Anrufe von Topklubs für Giovanni.“

Kapitän Di Lorenzo spielt seit 2019 bei Napoli und hat noch einen Vertrag bis 2028. In dieser Saison kommt er auf 36 Spiele in der Serie A und verbuchte sieben Scorerpunkte (ein Tor, sechs Vorlagen). Für die anstehende Europameisterschaft wurde er von Nationaltrainer Luciano Spalletti in den vorläufigen Kader Italiens berufen.