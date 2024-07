Wolfsburg-Kandidat Östigard vom Markt

Innenverteidiger Leo Östigard (24) steht vor dem Sprung in die französische Ligue 1. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat sich die SSC Neapel mit Stade Rennes über einen Transfer geeinigt. Acht Millionen Euro Ablöse gehen an den Vesuv. Auch mit dem Norweger selbst ist schon alles klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Östigard, in der Saison 2019/20 leihweise für den FC St. Pauli in der zweiten Liga am Ball, wurde zuletzt auch beim VfL Wolfsburg als Nachfolger des abwanderungswilligen Maxence Lacroix (24) gehandelt. Jetzt allerdings hat sich Rennes durchgesetzt und kann den Abwehrmann in Kürze präsentieren.