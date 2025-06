Gespräche laufen: Zetterer vor Blitz-Abschied aus Bremen?

Die Wege von Michael Zetterer und dem SV Werder Bremen könnten sich im Sommer trennen. Laut einem Bericht der dänischen Zeitung ‚Tipsbladet‘ führt der 29-jährige Schlussmann Gespräche mit dem FC Kopenhagen. Kontakt mit Werder haben die Dänen zwar noch nicht aufgenommen, das wäre allerdings auch nicht unbedingt notwendig.

Dem Vernehmen nach besitzt Zetterer in Bremen eine Ausstiegsklausel, somit wären den Grün-Weißen im Fall der Fälle die Hände gebunden. Alles hängt also davon ab, wo Zetterer seine Zukunft sieht. Sollte dies nicht am Osterdeich sein, könnte die Stunde des hoch gehandelten Talents Mio Backhaus (21) schlagen, der zuletzt mit Blick auf regelmäßige Spielpraxis mit einem Wechsel geliebäugelt hatte.

Warum Kopenhagen?

Noch im Februar hatte Zetterer öffentlich deutlich gemacht, seine Zukunft an der Weser zu sehen: „Mein Ziel war es immer, als Nummer eins in der Bundesliga zu spielen. Das ist mir bei Werder gelungen. Darum sehe ich aktuell keinen Grund, den Verein zu verlassen.“ In Kopenhagen würde allerdings Champions League-Fußball winken, auch wenn die heimische Superliga deutlich weniger prestigeträchtig als die Bundesliga ist.

Beerben würde Zetterer bei den Dänen im Übrigen BVB-Leihgabe Diant Ramaj (23), der erneut verliehen werden könnte, seine Zukunft aber in einer der Topligen sieht.