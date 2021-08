Brügge holt Wesley zurück

Wesley ist zurück beim FC Brügge. Die Belgier leihen den 24-jährigen Brasilianer für eine Spielzeit von Aston Villa aus. Über eine Kaufoption für den Angreifer ist nichts bekannt.

Wesley war für Brügge bereits zwischen 2016 und 2019 am Ball. In 130 Pflichtspielen gelangen dem Rechtsfuß 38 Treffer sowie 14 Assists. Aston Villa sicherte sich daraufhin für 25 Millionen Euro die Dienste des 1,91 Meter großen Stoßstürmers. In Birmingham verhinderte unter anderem ein Kreuzbandriss den Durchbruch.