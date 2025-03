Milans prominente Trainer-Wunschliste

Beim Umbruch des AC Mailand für die kommende Saison wird auch der Trainerposten des erst kürzlich angetretenen Sérgio Conceição (50) nicht verschont bleiben. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ befindet sich Cesc Fàbregas (37/Como 1907) in der Pole Position auf den beliebten Trainerjob bei den Rossoneri. Auch Roberto De Zerbi (45/Olympique Marseille) und Maurizio Sarri (66/zuletzt Lazio Rom), der bereits im vergangenen Sommer ein Thema war, stehen bei den Mailändern auf dem Zettel.

Fàbregas gilt als Top-Favorit auf den Trainerstuhl. Der Spanier steht seit November 2023 bei Como an der Seitenlinie, führte den Verein nach 20 Jahren zurück in die Serie A und spielt mit dem Aufsteiger eine solide Saison. Ein Wechsel des Welt- und Europameisters im kommenden Sommer ist dem Bericht zufolge so gut wie sicher. De Zerbi macht einen guten Job in Marseille und wäre für die Rossoneri wohl schwerer loszueisen. Sarri ist seit März 2024 ohne Klub. Bie Milan steht Conceição nach guten Ergebnissen zum Start immer mehr in der Kritik. In der Champions League war bereits in den Playoffs Schluss, in der Serie A liegt Milan nur auf Platz acht.