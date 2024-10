Torwart-Dilemma: St. Pauli setzt auf die eigene Jugend

Die Torwart-Situation beim FC St. Pauli ist angespannter denn je, mit Ben Voll, Sascha Burchert und Sören Ahlers fallen alle drei Profi-Ersatzkeeper aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, löst das bei den Hamburgern aber keine Kopfschmerzen aus, einen Schnellschuss auf dem Transfermarkt wird es nicht geben. „Wir wissen, dass wir da eine Vakanz haben. Wir haben drei Torhüter, die Minimum drei bis vier Monate ausfallen“, erklärt Trainer Alexander Blessin, stellt aber klar: „Wenn es passt, schlagen wir zu. Auch andere Vereine in Europa suchen Torhüter. Es gibt nicht so viele wie Sand am Meer. Wir müssen genau schauen: Passt es finanziell, passt es sportlich, vom Alter? Wer gibt sich mit dieser Rolle auch zufrieden?“

Vorerst setzen die Kiezkicker für die Position hinter Stammkraft Nikola Vasilj (28) auf die eigene Jugend. Die beiden 19-jährigen Kevin Jendrzej und Ronny Seibt gehören eigentlich zum Kader der U23, sollen nun aber bei den Profis aushelfen. Seibt kam während der Länderspielpause im Test gegen Hannover 96 (2:3) zum Einsatz und hat aktuell die Nase vorn. „Ronny hat gegen Hannover ein gutes Spiel gemacht. Er ist jetzt erst einmal in der Position“, so Blessin.