Boateng unterschreibt in Lyon

Olympique Lyon hat Jérôme Boateng verpflichtet. Wie der Ligue 1-Klub bekanntgibt, unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2023. Boateng kommt ablösefrei zum Europa League-Teilnehmer, sein Kontrakt beim FC Bayern lief Ende Juni aus.

Das Trikot der Münchner hatte der gebürtige Berliner insgesamt zehn Jahre getragen, dabei unter anderem zwei Champions League-Titel und neun Meisterschaften gewonnen.

Loses Interesse an einer Boateng-Verpflichtung zeigten in den vergangenen Monaten auch Hertha BSC, die AS Monaco, Lazio Rom und der FC Sevilla. In Lyon trifft der 32-Jährige auf den ehemaligen Bundesliga-Trainer Peter Bosz (Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund).