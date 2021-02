Union: Musa gegen Mainz spielberechtigt

Union Berlin kann am Wochenende beim Spiel gegen Mainz 05 auf Winterneuzugang Petar Musa zurückgreifen. Wie die Köpenicker offiziell bestätigen, wird der Stürmer vor der Fahrt nach Rheinhessen seine verordnete Teil-Quarantäne beenden. Die Spielberechtigung ist mit dem Berliner Gesundheitsamt abgesprochen.

Union-Trainer Urs Fischer freut sich auf den 22-jährigen Kroaten, der am Deadline Day von Slavia Prag ausgeliehen wurde: „Jetzt geht es in die entscheidende Phase der Meisterschaft, jetzt geht es ums Eingemachte. Deshalb bin ich froh, dass wir in Petar Musa einen zusätzlichen Stürmer verpflichten konnten.“