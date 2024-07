Essen hat Zweitligastürmer im Visier

Rot-Weiss Essen ist bei der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar eine Liga höher fündig geworden. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, sind die Essener an Manuel Wintzheimer vom 1.FC Nürnberg interessiert. Der 25-Jährige war dem Bericht zu Folge zum Test der Essener gegen Bayer Leverkusen (1:2) eingeladen, konkrete Gespräche soll es bisher allerdings noch nicht gegeben haben. Sein Vertrag beim Klub läuft noch bis 2025.

Wintzheimer war 2022 vom Hamburger SV nach Nürnberg gewechselt, konnte sich bisher aber nicht nachhaltig durchsetzten. In der vergangenen Saison war der gebürtige Arnsteiner an Arminia Bielefeld verliehen und konnte in 37 Einsätzen drei Tore und fünf Vorlagen für sich verbuchen.