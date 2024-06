Pollersbeck vor Wechsel in die zweite Liga

Jahn Regensburg verpflichtet offenbar einen neuen Keeper. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird Julian Pollersbeck nach Bayern wechseln. Der 29-Jährige wolle seiner Karriere beim Zweitligaaufsteiger zu neuem Schwung verhelfen. In der abgelaufenen Saison stand der ehemalige HSV-Torwart beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag, kam dort aber zu keinem Pflichtspieleinsatz.

Der U21-Europameister von 2017 soll in Regensburg zunächst den Posten der Nummer zwei hinter Felix Gebhardt (22) antreten, der dem Klub mit seinen starken Leistungen in der abgelaufenen Saison zum Aufstieg verhalf. Alexander Weidinger (27) und Leon Cuk (21) sollen sich um Platz drei in der Torhüter-Rangfolge duellieren.