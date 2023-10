Deutschland-Legionär Wagner nach Italien?

Kai Wagner könnte die MLS im Winter hinter sich lassen. ‚Sport1‘ zufolge interessiert sich die US Lecce für eine Verpflichtung des deutschen Außenbahnspielers in Diensten von Philadelphia Union. Der 26-Jährige sende „klare Signale für einen Winter-Wechsel“ und wolle sich verändern.

Wagners Vertrag in den Staaten endet zum Jahreswechsel, daher würde keine Ablösesumme fällig. Wettbewerbsübergreifend war der ehemalige Schalker und Augsburger in der laufenden Saison in 39 Einsätzen an 13 Treffern direkt beteiligt (drei Tore, zehn Vorlagen).