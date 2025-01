Medizincheck gebucht: Skriniar vor PSG-Abschied

Paris St. Germain hat einen Abnehmer für seinen unzufriedenen Innenverteidiger Milan Skriniar gefunden. Wie das türkische ‚Sports Digitale‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, steht der 29-Jährige unmittelbar vor dem Wechsel zu Fenerbahce. Der Istanbuler Klub hat sich demnach mit PSG mündlich auf eine Festverpflichtung des Slowaken geeinigt, laut ‚RMC‘ handelt es sich bei dem Wechsel allerdings um eine Leihe ohne Kaufoption. In Paris besitzt Skriniar noch einen bis 2028 gültigen Vertrag. Der Medizincheck soll am heutigen Nachmittag stattfinden.

Auch Feners Stadtrivale Galatasaray befand sich bis zuletzt im Rennen, zieht nun aber den Kürzeren. José Mourinho kann sich also auf einen Hochkaräter freuen. Skriniar war 2023 ablösefrei von Inter Mailand nach Paris gewechselt. Unterm Eiffelturm war der 77-fache Nationalspieler aber nur in seiner ersten Saison Stammspieler (32 Einsätze). In der laufenden Spielzeit stehen nur fünf Einsätze zu Buche. Zuletzt strich PSG-Coach Luis Enrique den Rechtsfuß sogar mehrfach komplett aus dem Kader.