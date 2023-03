BVB-Verlängerungen: Kehl meldet Fortschritte

Borussia Dortmund kommt in den aktuellen Vertragsverhandlungen gut voran. „Ich habe natürlich die letzte Woche genutzt, um intensiv Gespräche zu führen und bin in vielen Bereichen auch weitergekommen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl laut ‚Ruhr Nachrichten‘ in einer Medienrunde über die Gespräche mit Marco Reus (33), Mats Hummels (34) und Raphaël Guerreiro (29).

Mehr könne er aber „weder zu Marco noch zu anderen Personalien […] sagen, so weit sind wir jetzt noch nicht“, schob Kehl nach. Ohnehin liegt der Fokus der Dortmunder jetzt erst einmal auf dem Sportlichem: Am kommenden Samstag (18:30 Uhr) steht der Klassiker gegen den FC Bayern München an. Es geht um nicht weniger als die Tabellenführung in der Bundesliga.

