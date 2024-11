Freund über Musiala: „Das wäre das Schönste“

Christoph Freund wünscht sich eine langfristige Zukunft von Jamal Musiala beim FC Bayern. Nach dem Sieg beim FC St. Pauli (1:0) ließ der Sportdirektor der Münchner verlauten: „Er soll lange beim FC Bayern München bleiben. Er soll eine prägende Figur, ein prägender Spieler sein und bleiben. Das wäre das Schönste.“ Musiala hatte die Partie in Hamburg zuvor mit einem spektakulären Distanzsschuss zugunsten der Münchner entschieden.

Musialas Vertrag bei den Bayern läuft nur noch bis Sommer 2026. Auch deswegen möchte man in München zeitnah mit dem 21-Jährigen verlängern. Teamkollege Thomas Müller blieb angesprochen auf Musialas Vertragssituation derweil gelassen: „Es ist von allen, die es mit dem FC Bayern halten, der klare Plan, aber ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, irgendwelchen Druck auszuüben.“ In der laufenden Saison gelangen Musiala wettbewerbsübergreifend neun Tore und vier Assists in 14 Partien.